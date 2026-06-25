25.06.2026 06:31:29

Alimentation Couche-Tard B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Alimentation Couche-Tard B lud am 22.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,660 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 26,71 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,13 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,66 CAD. Im Vorjahr hatte Alimentation Couche-Tard B 3,78 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Alimentation Couche-Tard B 105,58 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 101,52 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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