Alimentation Couche-Tard B hat am 24.11.2026 die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,05 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alimentation Couche-Tard B 1,09 CAD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Alimentation Couche-Tard B 31,56 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,79 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at