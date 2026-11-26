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26.11.2026 06:31:29
Alimentation Couche-Tard B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Alimentation Couche-Tard B hat am 24.11.2026 die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 1,05 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alimentation Couche-Tard B 1,09 CAD je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Alimentation Couche-Tard B 31,56 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,79 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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