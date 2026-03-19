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19.03.2026 06:31:28
Alimentation Couche-Tard B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Alimentation Couche-Tard B veröffentlichte am 17.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,14 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,960 CAD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Alimentation Couche-Tard B mit einem Umsatz von insgesamt 30,25 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,69 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,90 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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