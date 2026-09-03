Alimentation Couche-Tard B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alimentation Couche-Tard B hat am 01.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 CAD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,31 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alimentation Couche-Tard B einen Umsatz von 23,84 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at