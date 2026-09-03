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03.09.2026 06:31:29
Alimentation Couche-Tard mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Alimentation Couche-Tard hat am 01.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 1,26 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alimentation Couche-Tard 1,14 CAD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alimentation Couche-Tard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,31 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 23,84 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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