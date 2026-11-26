Alimentation Couche-Tard hat am 24.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,10 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 31,56 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,79 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at