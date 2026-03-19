Alimentation Couche-Tard präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alimentation Couche-Tard hat am 17.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1,14 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alimentation Couche-Tard noch ein Gewinn pro Aktie von 0,970 CAD in den Büchern gestanden.

Alimentation Couche-Tard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,25 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29,69 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at