Alimentation Couche-Tard stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alimentation Couche-Tard präsentierte am 22.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,650 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,13 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26,71 Milliarden CAD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4,65 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,79 CAD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 105,58 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Alimentation Couche-Tard einen Umsatz von 101,52 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at