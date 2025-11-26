26.11.2025 06:31:28

Alimentation Couche-Tard: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Alimentation Couche-Tard hat am 24.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 CAD, nach 1,02 CAD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Alimentation Couche-Tard mit einem Umsatz von insgesamt 24,79 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,77 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 4,31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

