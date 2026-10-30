Alimtiaz Investment informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alimtiaz Investment veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,9 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,4 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at