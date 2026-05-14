Alimtiaz Investment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Alimtiaz Investment hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite hat Alimtiaz Investment im vergangenen Quartal 22,3 Millionen KWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alimtiaz Investment 23,3 Millionen KWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at