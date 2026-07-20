ALINCO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ALINCO äußerte sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23,56 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 20,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,36 Prozent auf 16,40 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at