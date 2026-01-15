|
ALiNK Internet hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
ALiNK Internet hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,18 JPY gegenüber 3,63 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 237,4 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 248,2 Millionen JPY ausgewiesen.
