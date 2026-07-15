ALiNK Internet veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ALiNK Internet hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 JPY. Im Vorjahresviertel waren -9,280 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ALiNK Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 272,1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 247,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at