ALiNK Internet veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ALiNK Internet lud am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,22 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -29,930 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 267,6 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 262,4 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at