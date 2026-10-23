Alinma Bank Bearer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alinma Bank Bearer hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 SAR, nach 0,430 SAR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Alinma Bank Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 4,71 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,47 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 13,93 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at