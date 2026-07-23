|
23.07.2026 06:31:29
Alinma Bank Bearer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Alinma Bank Bearer stellte am 21.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,510 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 4,58 Milliarden SAR – das entspricht einem Abschlag von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,30 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!