Alinma Bank Bearer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alinma Bank Bearer stellte am 21.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,510 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,58 Milliarden SAR – das entspricht einem Abschlag von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,30 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at