Alinma Bank Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Alinma Bank Bearer lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,69 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,600 SAR je Aktie erzielt worden.

Alinma Bank Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,47 Milliarden SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,09 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,622 SAR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3,03 Milliarden SAR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,37 SAR. Im Vorjahr hatte Alinma Bank Bearer 2,22 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,09 Prozent zurück. Hier wurden 17,37 Milliarden SAR gegenüber 19,76 Milliarden SAR im Vorjahr generiert.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,37 SAR ausgegangen, während der Umsatz auf 11,65 Milliarden SAR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at