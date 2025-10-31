Alior Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Alior Bank hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,59 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,650 USD je Aktie erzielt worden.

Alior Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 579,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 571,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at