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29.10.2026 06:31:29
Alior Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Alior Bank hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,590 USD je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig standen 536,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 7,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alior Bank 579,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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