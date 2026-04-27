Alior Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alior Bank hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,09 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Alior Bank 3,65 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,39 Prozent auf 1,93 Milliarden PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,06 Milliarden PLN gelegen.

Redaktion finanzen.at