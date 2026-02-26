Alior Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alior Bank hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alior Bank 0,580 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alior Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 413,5 Millionen USD im Vergleich zu 519,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,41 USD beziffert, während im Vorjahr 2,35 USD je Aktie in den Büchern standen.

Alior Bank hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at