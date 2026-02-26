Alior Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alior Bank hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 5,27 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alior Bank 4,71 PLN je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Alior Bank mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Milliarden PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,10 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren, um 28,18 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 18,13 PLN. Im Vorjahr hatte Alior Bank 18,73 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,27 Milliarden PLN – das entspricht einem Minus von 27,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,66 Milliarden PLN in den Büchern gestanden hatten.

