Alior Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alior Bank hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,31 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Alior Bank 5,10 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 2,11 Milliarden PLN in den Büchern – ein Minus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alior Bank 2,23 Milliarden PLN erwirtschaftet hatte.

