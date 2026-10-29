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29.10.2026 06:31:29
Alior Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Alior Bank präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 3,62 PLN. Im letzten Jahr hatte Alior Bank einen Gewinn von 4,31 PLN je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,02 Milliarden PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,11 Milliarden PLN umgesetzt.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 4,64 PLN je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,54 Milliarden PLN gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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