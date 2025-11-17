Alithya Group A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Alithya Group A ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alithya Group A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz wurden 124,3 Millionen CAD gegenüber 111,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at