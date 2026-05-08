Aljazira Takaful Taawuni Company Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aljazira Takaful Taawuni Company Registered hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,11 SAR. Im letzten Jahr hatte Aljazira Takaful Taawuni Company Registered einen Gewinn von 0,240 SAR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,50 Prozent auf 93,4 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 89,4 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at