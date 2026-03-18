Aljazira Takaful Taawuni Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aljazira Takaful Taawuni Company Registered hat am 15.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 83,16 Prozent auf 226,8 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 123,8 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Aljazira Takaful Taawuni Company Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,600 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,560 SAR je Aktie gewesen.

Aljazira Takaful Taawuni Company Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 508,39 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 362,59 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at