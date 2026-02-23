|
Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B veröffentlichte am 20.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,770 DKK je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 1,73 Milliarden DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B 1,50 Milliarden DKK umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,40 DKK gegenüber 3,68 DKK im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite standen 6,31 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,54 Milliarden DKK umgesetzt.
Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 5,73 DKK sowie einen Umsatz von 6,27 Milliarden DKK prognostiziert.
