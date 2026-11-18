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18.11.2026 06:31:28
Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B stellte am 17.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,63 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B 1,42 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,29 Prozent auf 1,76 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,53 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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