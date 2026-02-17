|
17.02.2026 06:31:28
Alka Securities informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Alka Securities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,1 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alka Securities einen Umsatz von 0,9 Millionen INR eingefahren.
