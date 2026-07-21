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21.07.2026 06:31:29
Alkali Metals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Alkali Metals hat am 20.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,63 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,130 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 206,1 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 175,7 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
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