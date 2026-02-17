Alkali Metals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alkali Metals hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,850 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 249,1 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 223,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at