Alkali Metals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alkali Metals hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,94 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,28 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alkali Metals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 287,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 248,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,550 INR beziffert. Im Vorjahr waren -5,700 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 930,29 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 823,30 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at