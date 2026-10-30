Alkami Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alkami Technology stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 134,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alkami Technology 113,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at