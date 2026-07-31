Alkami Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Alkami Technology äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 129,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alkami Technology 112,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at