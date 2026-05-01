Alkami Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alkami Technology präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Alkami Technology im vergangenen Quartal 126,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alkami Technology 97,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at