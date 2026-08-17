Alkem Laboratories hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Alkem Laboratories hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 43,49 INR. Im Vorjahresviertel waren 55,56 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,71 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,40 Milliarden INR ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 45,75 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 37,76 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at