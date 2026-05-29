Alkem Laboratories vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Alkem Laboratories hat am 28.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 19,77 INR, nach 25,57 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36,03 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alkem Laboratories einen Umsatz von 31,44 Milliarden INR eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 36,30 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 35,52 Milliarden INR ausgegangen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 192,51 INR gegenüber 181,11 INR je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Alkem Laboratories 147,12 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 129,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 208,17 INR und einen Umsatz von 146,03 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at