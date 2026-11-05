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05.11.2026 06:31:28
Alkermes: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Alkermes präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 USD gegenüber 0,490 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 480,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 394,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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