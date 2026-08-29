Alkermes Aktie

Alkermes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 882907 / ISIN: US01642T1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.08.2026 20:40:01

Alkermes Chief Commercial Officer Sells 7,576 Shares for $373,000

Christian Todd Nichols, SVP and Chief Commercial Officer of Alkermes (NASDAQ:ALKS), reported a sale of 7,576 shares of the company on Aug. 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($49.23); post-transaction value based on Aug. 17, 2026, market close ($49.85).Alkermes is a Dublin-headquartered biopharmaceutical company with a market capitalization of $7.9 billion and TTM revenues of $1.7 billion, positioning it as a significant player in the neuropsychiatric therapeutics space. The company maintains a diversified portfolio of commercial products and clinical-stage candidates, with a strategic focus on addressing high-prevalence conditions including opioid dependence, alcohol use disorder, and schizophrenia. Alkermes' competitive differentiation is anchored in its proprietary drug delivery technologies and sustained focus on underserved patient populations in mental health and addiction medicine.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alkermes Inc.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Alkermes Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen