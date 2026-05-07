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07.05.2026 06:31:29
Alkermes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Alkermes hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,40 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Alkermes im vergangenen Quartal 392,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alkermes 306,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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