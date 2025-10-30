Alkermes: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alkermes präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alkermes ein EPS von 0,550 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 394,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 378,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at