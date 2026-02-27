27.02.2026 06:31:29

Alkermes stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alkermes hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,880 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 384,6 Millionen USD – eine Minderung von 10,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 430,0 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,43 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 5,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,48 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,56 Milliarden USD umgesetzt.

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
