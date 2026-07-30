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30.07.2026 06:31:29
Alkermes verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Alkermes hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 496,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 390,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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