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05.08.2026 06:31:29
Alkhorayef Water and Power Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Alkhorayef Water and Power Technologies hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,82 SAR gegenüber 1,76 SAR im Vorjahresquartal.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,18 Prozent auf 515,6 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 646,0 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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