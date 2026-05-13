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13.05.2026 06:31:29
Alkhorayef Water and Power Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Alkhorayef Water and Power Technologies lud am 10.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,84 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 SAR je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 512,9 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 19,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alkhorayef Water and Power Technologies 636,4 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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