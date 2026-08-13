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13.08.2026 06:31:29
Alkim Kagit AS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Alkim Kagit AS präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 656,9 Millionen TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 903,5 Millionen TRY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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