Alkomet AD: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alkomet AD lud am 18.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Alkomet AD vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 94,8 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alkomet AD 68,0 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at