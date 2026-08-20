|
20.08.2026 06:31:29
Alkomet AD: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Alkomet AD lud am 18.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Alkomet AD vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 94,8 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alkomet AD 68,0 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!