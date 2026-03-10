10.03.2026 06:31:29

Alkout Industrial Projects: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Alkout Industrial Projects hat am 08.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,02 KWD. Im Vorjahresquartal hatte Alkout Industrial Projects ebenfalls ein EPS von 0,020 KWD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,9 Millionen KWD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,6 Millionen KWD.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,070 KWD. Im Vorjahr waren 0,090 KWD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 37,43 Millionen KWD in den Büchern – ein Minus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Alkout Industrial Projects 37,90 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.

